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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Esra, nişandan bir hafta önce kazada öldü (2)

DHA

Esra, nişandan bir hafta önce kazada öldü (2)


GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Kütahya'da, yaya geçidinden karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Esra Uslu'nun (21) cenazesi, yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Adnan Menderes Caddesi'ndeki evine getirildi. Uslu, Evliya Çelebi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-08-23 15:02:56

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