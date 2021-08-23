Esra, nişandan bir hafta önce kazada öldü (2)

Taksi faciası: Ölü ve yaralılar var

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GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Kütahya'da, yaya geçidinden karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Esra Uslu'nun (21) cenazesi, yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Adnan Menderes Caddesi'ndeki evine getirildi. Uslu, Evliya Çelebi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-08-23 15:02:56



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