Kütahya’da bin kınalı keklik doğa ile buluştu

Kütahya’nın Simav ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından, nesli tehlike altında olan kınalı kekliklerin çoğalması amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında Simav’ın Dağardı (Güzelyurt) bölgesindeki 25 köyün ormanlık alanlarına bin adet kınalı keklik bırakılarak koruma altına alındı.

Salınan kekliklerin bölgede kınalı keklik popülasyonunu artıracağı, kene ve süne zararlılarıyla mücadelede etkili olacağı bildirildi.

Bademli Köyü Muhtarı Ramazan Şimşek, Dağardı yöresine çevre il ve ilçelerden çok sayıda avcının geldiğini belirtti. Şimşek “Düzensiz yapılan kınalı keklik avcılığı sebebiyle, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne müracaatta bulunduk. dağardı bölgesindeki 25 köye eşit bir şekilde dağıtılan kınalı keklikleri dağlara saldık. Önceki yıllarda keklik sesleriyle uyandığımız doğayı korumak için, çevre köylerdeki vatandaşlarımızla birlikte keklikleri salıp koruma altına aldık. Çevre il ve ilçelerden gelen avcıların salınan keklikleri vurmamalarını ve korumalarını istiyoruz. Dağardı bölgesine kınalı keklik gönderen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne ve görevli personellerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Bölgeye bırakılan bin adet kınalı kekliğin koruma altına alındığı, avlanılması durumunda cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

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