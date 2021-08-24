Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı'ndan aşure

Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı, Sevgi Yolu'nda halka aşure ikramında bulundu.

İkrama, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Tunçoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve vakfın bayanlar kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Tunçoğlu, yaptığı açıklamada, Meydan Aşevi'ne hazırlattıkları bin 500 kişilik aşurenin vatandaşlara ikram edildiğini ifade etti.

İhsan Tunçoğlu, Muharrem ayının çok önemli hadiselerin ortaya çıktığı mübarek bir ay olduğunu belirterek, "Bu aya halk arasında aşure ayı da denilmektedir. Nuh tufanından sonra kalan yiyecek maddeleri karıştırılarak aşure denilen tatlı yapılmıştır. Felaketten kurtuluşlarını aşureyle kutlamışlardır" dedi.

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