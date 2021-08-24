Köylülerin imece usulü kanal temizliği

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde sulama kanalı vatandaşlar tarafından imece usulüyle temizlendi.

Kanal temizliği için bir araya gelen 15 köylü, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki toprak sulama kanalının içerisindeki yabani otları ve çöpleri temizlediler.

Köy Muhtarı Osman Gündüz, Akdere mevkiinden gelen suyun bulunduğu kanalın içinde biten yabani otlar yüzünden kanal suyunun azalması üzerine köy halkıyla birlikte imece usulü temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

Muhtar Gündüz," Halkımızla el ele vererek yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki sulama kanallarında kapsamlı bir temizlik gerçekleştirdik. Kanal temizleme çalışmalarına bizzat katılan ve destek verenlerden Allah razı olsun" dedi.

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