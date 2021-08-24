Kütahyalı Selman Kızmaz, ‘Ezanı Güzel Okuma Yarışması’ Türkiye birincisi oldu

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Diyanet İşleri Başkanlığınca Van’ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında Kütahyalı Hafız Selman Kızmaz Türkiye birincisi oldu.

Ulu Camide gerçekleştirilen Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda finalde jüri üyeleri, makam, tavır, eda, ses, fonetik, diksiyon, tecvit, nefes, mimik ve temsil kriterleri üzerinden değerlendirme yaparak birinciyi belirlediler.

Din Görevlileri Arası Ezanı Güzel Okuma Yarışma finalinde Kütahya Merkez Ali Paşa Camii’nde görevli iken hali hazırda İstanbul Üsküdar Selman Ağa Camii’nde İmam Hatiplik görevini sürdüren sesiyle gönülleri fetheden Kütahyalı Hafız Selman Kızmaz Türkiye birincisi oldu.

Yarışmaya Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Candan, Cami Hizmetleri Daire Başkanı Cemalettin Gezgiç, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

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