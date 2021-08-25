DPÜ SBF 2021 Özel Yetenek Sınavları başladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2021 Yılı Özel Yetenek Sınavları, Germiyan Yerleşkesinde yer alan spor alanlarında başladı.

27 Ağustos'a kadar sürecek sınavlarda adaylar, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerine yerleşebilmek için akademisyenlerin hakem, gözlemci ve sınav komisyonu olarak görev aldığı zorlu yetenek sınavında ter dökecekler.

20212022 Akademik Yılı için 318 öğrenci kabul edecek olan Spor Bilimleri Fakültesine bu yıl bin 407 aday başvuruda bulundu. Germiyan ve Evliya Çelebi yerleşkelerinde düzenlenecek sınavlarda aday öğrenciler atletizm, basketbol, futbol, güreş, hentbol ve voleybol sporları için yapılan sınavlardan tercih ettiklerinde sınava girerek yeteneklerini sergileyecekler. DPÜ SBF Özel Yetenek Sınavları, sınav takviminin son günü olan 27 Ağustos günü koordinasyon sınavı ile tamamlanacak

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