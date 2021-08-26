Emet'te trafik kazası: 1 yaralı

Koronavirüs aşısı olmayan iki doktor koronaya yenildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Emet Hisarcık yolu Malı Damları mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sami Ç. (65) idaresindeki 43 KJ 690 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonet sürücüsü Sami Ç. yaralandı. Yaralı Sami Ç., 112 Acil Servisi Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.