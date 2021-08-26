Miniklere “Yaz Kursunu Bitirdim” programı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 46 yaş gurubu Kur’an Kursları’nda öğretim gören minikler için “Yaz Kursunu Bitirdim” programı düzenlendi.

Yaz tatili süresince yapılan Kur’anı Kerim’i okuma ve anlamı çalışmaları sonunda hazırlanan kapanış programına Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, Şube Müdürü Feyzullah Küçükçakır, Naşa Belediye Başkanı İbrahim Yavuz, Din Görevlisi Zafer Demircan, 46 yaş gurubu Kur’an Kursu eğitimcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

‘Yaz Kursunu Bitirdim’ programında bir konuşma yapan Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın “ Minicik bedenleri ve kocaman yürekleri ile yaz Kur’an kurslarımıza katılan öğrencilerimizin, katılım belgesinden daha fazlasını hak ettiklerine inanıyoruz. İnşallah yüce Rabbimiz, kendilerine ve ailelerine hem dünyada hem de ahirette daha fazlasını verecektir. Desteklerini esirgemeyenlere, büyük bir gayret gösteren Kur’an kursu öğreticilerimize, öğrencilerimizin ailelerine, maddi ve manevi katkıda bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Program sonunda öğrencilere katılım belgesi verilirken, katılımcılara ikramlar yapıldı.

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