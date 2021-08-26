Kütahya Belediyesi, 'Genç dostu şehirler' sergisinde

Kütahya Belediyesi'nin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen 'Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde açtığı standa yoğun ilgi gösterildi.

Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış konuşmasında “Türkiye’nin dört bir yanındaki tüm genç kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Aydınlık yarınlarımızın teminatı olan öğrencilerimize, sporcu, girişimci kardeşlerime, dünyanın dört bir köşesinde milletimizi gururla temsil eden her bir genç kardeşime buradan selamlarımı iletiyorum. Rabbime bizlere vatan, millet, dava sevdalısı böyle bir gençlik nasip ettiği için binlerce kez hamdediyorum” dedi.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Cevahir, Özel Kalem Müdürü İlksen Savaş Cansevdi, Etüd Proje Müdürü Mehmet Zenci ile birlikte Kütahya’dan farklı branşlarda 15 sporcuyla, Kütahya standında yer aldı. Kütahya Belediyesi’nin gençlere ve spora yönelik faaliyetlerinin tanıtıldığı standa ilgi yoğun oldu.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi olarak, gençlerle her zaman bir arada olduklarını, gençlere sundukları imkanlarla kendilerini sanattan spora kadar birçok alanda yetiştirebildiklerini ifade etti.

Başkan Işık, gençlere olan desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

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