Dumlupınar'a entegre hastane

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yapılmakta olan entegre sağlık tesisinin, entegre hastane olarak yapılacağı bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'i bakanlıkta ki makamında ziyaret ettik. Dumlupınar'da yapılmakta olan entegre sağlık tesisi hakkında istişarede bulunduk. Tesisi entegre hastaneye çevirme sözü aldık Ayrıca gece nöbetçi kalacak doktor talebinde bulunduk. Taleplerimizi olumlu karşılayan bakan yardımcımıza sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.