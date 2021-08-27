Kütahya'da “Kurtuluşun eşiği Dumlupınar” konulu sanat sergisi

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kütahya’nın kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kütahya Kültür Sanat Derneği (KÜSAD) tarafından düzenlenen “Kurtuluşun eşiği Dumlupınar” sanat sergisi açıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kütahya’nın kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kütahya Kültür Sanat Derneği (KÜSAD) tarafından düzenlenen “Kurtuluşun eşiği Dumlupınar” sanat sergisi açıldı. Kütahya Belediye binası sergi alanında açılan sanat sergisine 46 sanatçı 88 eser ile katıldı.

Belediye olarak böyle bir sergiye ev sahipliğini yapmanın onurunu yaşıyoruz diyen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Zafer Haftası başlangıcında böyle anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapmanın onurunu yaşıyoruz. Burası her zaman söylediğimiz gibi milletimizin yeri. Gecesi ile gündüzü ile milletimize ait her türkü etkinliğe açık bir bina. Tabi sanatçılarımız bize böyle bir sergiyi burada yapma talebi ile gelince kapılarımızı açtık ve burada anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Emeği geçen tüm sanatçılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Dumlupınar’a ayrı bir önem verdikleri kaydeden Kütahya Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin “Kuruluşun ve Kurtuluşun kenti olan Kütahya’da böyle bir sergi çok anlamlı olmuştur. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Dumlupınar'a ayrı bir önem veriyoruz. Orada müze yapımı, şehitliklerin güvenlik altına alınması ve düzenli bir ortam sağlanması başta olmak üzere yollarının yapılması için güzel ayrı bir önem veriyoruz. Tabi bu yapılanların yanı sıra bu kültürel faaliyetlerde ayrı bir önem arz ediyor” diye konuştu.

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