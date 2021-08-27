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Rektör Uysal, Bölgesel İstihdama Genç Bakış Çalıştayı’na katıldı

İHA

Rektör Uysal, Bölgesel İstihdama Genç Bakış Çalıştayı’na katıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Programı Gençlik Diyaloğu kapsamında desteklenen, '2. Bölgesel İstihdama Genç Bakış Çalıştayı’nda öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Türkiye Ulusal Ajans Başkanı İlker Astarcı, yurt genelinde gençlerin eğitimine yönelik destekledikleri projelere ilişkin bilgi verdi. Üniversite öğrencilerine yurt dışında eğitim ve staj imkanları sunan Erasmus değişim programlarının maliyetlerinin sadece AB fonları ile değil, büyük bir bölümün Türkiye’nin öz kaynakları ile de karşılandığını belirten Astarcı, “Bunlar değerli imkanlar. Gerçekten milli ve manevi değerlere sahip, ülkesi için derdi olan gençlerimizin bu imkanlardan istifade etmesini istiyoruz” diye konuştu.
Çalıştay’da söz alan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, programa ilçe olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, "Yerel yönetimler olarak da bu konuda özellikle altyapıların hazırlanmasında ve proje paydaşlığı konusunda belediyelere de büyük önem düştüğünü de özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.
Kapanış programı, öğrencilerin sorularının cevaplandığı paneller ile devam etti. Başkanlığını Medipol Üniversitesi'nden Doç. Dr. Faik Tanrıkulu’nun yaptığı birinci panelde, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İŞKUR İstanbul Şube Müdürü Levent Taş, İstanbul Ticaret Odası Müşaviri Nevzat Eren gençlerden gelen soruları cevapladı.
Dr. Cafer Talha Şeker’in moderatörlüğünü yaptığı ikinci panele ise Rektör Kazım Uysal, KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Selim Sercan Erkan ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın katılarak öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.
Kapanış panellerinin ardından projeye katılan öğrencilere katılım belgesi verildi.

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