16 yaşındaki genç sulama havuzunda boğuldu

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Kütahya’nın Simav ilçesinde, yangın söndürme amaçlı yapılan sulama havuzuna serinlemek için giren 16 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Simav’ın Efir köyünde yangınlara müdahale amacıyla dolu olarak bekletilen 2 metre derinliğindeki havuza 4 genç serinlemek amacıyla girdi. Havuza giren gençlerden Ömür ve Dilek Kabaca çiftinin üç çocuğundan biri olan Ahmet Kabaca boğularak hayatını kaybetti. Vatandaşların kurtarma çabalarının sonuçsuz kaldığı olayda, 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Kabaca’nın hayatını kaybettiği belirlenerek, cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere hastane morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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