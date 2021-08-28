Mutfaktaki yangını köylüler su tankeri ile söndürdü

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kurtdere köyünde bir evin mutfağında çıkan yangını köylüler çok amaçlı su tankeri ile söndürdüler.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurtdere köyünde Osman Yaman’a ait üç katlı binanın ikinci kat mutfağında elektrik kontağından çıkan yangını köylüler Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliğince köylere dağıtılan çok amaçlı su tankeri ile müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Daha sonra köye gelen Hisarcık itfaiye ekipleri yanan mutfakta soğutma çalışması başlattı. Yangın sonucu evin mutfağı kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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