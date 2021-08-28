Tavşanlı’da dereceye giren Kız Kur'an Kursu öğrencileri ödüllendirildi

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Kütahya’da Kur'an Kursu öğrencileri arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren Tavşanlı ilçesi Kavaklı Kur'an Kursu kız ve erkek öğrencileri ödüllendirildi.

Kur'an Kursu öğrencileri arasında düzenlenen "Hafızlık" yarışmasında kızlarda Tavşanlı Kavaklı Kız Kur'an Kursu öğrencisi Ayşe Nisa Şahan, erkeklerde ise Kavaklı Erkek Kur'an Kursu öğrencisi Mehmet Öztürk il birincisi oldu. İl birincisi öğrenciler 6 Eylül 2021 tarihinde Denizli’de yapılacak olan bölge yarışmasında Kütahya’yı temsil edecekler.

Ayrıca, Kur'an Kursu öğrencileri arasında düzenlenen "Kur’anı Kerimi Yüzünden Güzel Okuma" yarışmasında kızlarda Kavaklı Kız Kur'an Kursu Öğrencisi Emine Seher Kamış il ikincisi, erkeklerde ise Kavaklı Erkek Kur'an Kursu öğrencisi Hasan Çalım il üçüncüsü oldu.

Tavşanlı İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, dereceye giren öğrencilere hediye ve belge verdi.

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