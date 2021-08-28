Tavşanlı'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, TavşanlıTunçbilek yolu ikinci kilometresinde meydana geldi. Ahmet Türkmen yönetimindeki 43 ABH 531 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Türkmen ve yanında yolcu olarak bulunan Mehmet Günel yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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