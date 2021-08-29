Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya),(DHA)KÜTAHYA´nın Domaniç ilçesinde TIR ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Domaniç- İnegöl kara yolu heyelanlı bölge mevkiinde meydana geldi. Sürücü V.B.'nin kullandığı 67 NT 162 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen E.R yönetimindeki 43 UC 255 plakalı TIR çarpıştı. Kazada araç sürücüleri V.B. ve E.R. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açılırken, başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT

2021-08-29 13:41:29



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