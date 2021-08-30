Hisarcık’ta “Kur’an-ı Kerim Öğrenme” kursu etkinliği

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Halk Eğitimi Merkezi tarafından yaz kursları kapsamında okul çağı çocuklarına yönelik açılan 64 saatlik Kur’anı Kerim öğrenme kursu sonunda etkinlik düzenlendi.

Kurs öğretmeni Songül Gündüz nezaretinde 14 öğrencinin katılımıyla düzenlenen programda öğrenciler kurs boyunca öğrendikleri dua ve sureleri okuyup şiir ve ilahi söylediler.

Programa katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, kursa katılan öğrencileri tebrik etti. Müdür Cebeci ve Kurs Öğretmeni Songül Gündüz öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye etti.

Programda Kurs Öğretmeni Songül Gündüz tarafından Kur’anı Kerim’e geçen öğrenciler için yaptırılan pasta kesilip dağıtıldı.

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