Zaferin yıl dönümünde Dumlupınar Şehitliği'ne ziyaretçi akını



Engin ÖZMEN-Caner AKSU/DUMLUPINAR(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA´nın Dumlupınar ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusunun Afyon Kocatepe´den başlattığı ve Dumlupınar´da kesin zafere ulaştığı Büyük Taarruz'un 99'uncu yıl dönümü heyecanı yaşanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı için Türk bayraklarıyla donatılan Dumlupınar Şehitliği, Türkiye´nin farklı şehirlerinden ellerinde bayraklarla gelenlerin akınına uğradı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Kütahya´nın Dumlupınar ilçesindeki aynı adı taşıyan şehitlikte kutlama programı düzenledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusunun Afyon Kocatepe´den başlattığı ve Dumlupınar´da kesin zafere ulaştığı Büyük Taarruz heyecanının yaşandığı şehitlik, Türk bayraklarıyla donatıldı. Türkiye´nin farklı şehitlerinden gelen öğrenciler ise abideye çıkan merdivenlerde uzun Türk bayrağı açtı. Şehitlik ziyaretçi akınına uğrarken, gelenler şehit mezarlarına karanfiller bırakarak dualar okudu.

8 YAŞINDA ŞEHİT OLDU

Yaklaşık 500 şehit mezarının bulunduğu alanda 8 yaşındaki Hüsnü´nün mezarı da dikkat çekti. Cephedeki askere su taşırken Yunan askerlerinin ateşi sonucu şehit olduğu öğrenilen Hüsnü´nün hikayesini, gönüllü tanıtım ekibinden Mustafa Uyar ziyaretçilere anlattı. Uyar, "Kendisi Konya Bozkır´dan Ömer oğlu Hüsnü. 8 yaşındaydı, savaşta aktif bir görevi yoktu fakat cephe gerisine askerlerimize sakalık yapar su taşırdı. Cephe gerisinde su taşırken dedesinin, `Oğlum mutlaka sıçrama yaparak git. Ateşlerden korun´ diye tavsiyede bulunur. Fakat bunu bir an için unutan 8 yaşındaki Hüsnü, Yunan askerinin ateşi sonucu maalesef şehit olur. Bu topraklarda 12 ve 14 yaşında bile şehitlerimiz var. Hüsnü de en genç şehitlerimizden biridir. Eğer şehitlerimiz can vermeseydi. Onlar nefeslerini vermeseydi, bizler nefes alamazdık" dedi.

Şehitliği ziyarete gelen öğrencilerden Sena Güleç ise çok gurur duyduğunu belirterek, "Ben ilk defa buraya geliyorum. Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Buranın geçmiş tarihini düşündüğümüzde çok gurur duyuyorum. Şehitliğimizi anmamız gerektiğini ve iyi ki burada olduğumu düşünüyorum. Daha önce Dumlupınar´ı dersler çok duymuştum ama gelmek bir türlü kısmet olamamıştı. Gelme fırsatı elime geçtiği için çok mutluyum" diye konuştu. Öğrencilerden Dilay Doğlarlıoğlu da Dumlupınar Şehitliği´ni ziyaret edebildiği için kendisini çok şanslı olarak gördüğünü söyledi. Manevi duyguları burada daha fazla hissettiğini anlatan Doğlarlıoğlu, "Daha önceki senelerde burayı televizyonlardan izliyorduk ama buranın atmosferi çok daha farklı. Çok daha etkileyici. Şehitliğimize minnettarız, şuan onları burada rahatça ziyaret edebiliyorsak, onların sayesinde, ülkemizde rahatça yaşayabiliyorsak yine onların sayesinde. Şehitlerimize minnettarız" dedi.

`DEDEM BURADA ESİR DÜŞTÜ´

Alanya´dan şehitliğe ziyarete geldiğini ifade eden Fatma Kaya ise dedesinin Büyük Taarruz sırasında gazi olduğunu ve 3 yıl esir kaldığını anlatarak, "Benim rahmetli dedemde gaziydi. Burada esir düştü ve Yunanistan´ın Atina kentinde 3 yıl esir kaldı. Atatürk sayesinde kurtuldu ve şu anda ben buradayım. Dedem kurtarılmasaydı, ben şu anda burada yoktum. Şehitlikte şu anda çok duygulu bir anlar yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU YAPACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri Dumlupınar ilçesinde gün boyu sürecek etkinliklerle kutlanacak. Zafertepe´ye yürüyecek olan kortejde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank´ın da yer alacağı belirtilirken, konuşmaların ardından Türk Hava Kuvvetleri´nin gözbebeği SoloTürk de Zafer Bayramı nedeniyle bir gösteri uçuşu yapacak.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Dumlupınar Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2021-08-30 12:41:20



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