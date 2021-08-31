Zafer Bayramı'nda Türk bayrağı dağıttılar

Kütahya Belediye Başkanı Işık, MHP Milletvekili Erbaş ve MHP Kütahya İl Başkanı Alıç ve Merkez İlçe Başkanı Toy ile birlikte Cumhuriyet Caddesi'nden belediye önüne kadar yürüyerek, vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Milli ve dini bayramlara gereken hassasiyeti gösteren Kütahya Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi İl ve Merkez İlçe Teşkilatları ile birlikte Türk bayrağı dağıttı.

Cumhuriyet Caddesi'nden başlayan yürüyüş Belediye hizmet binası önünde son buldu. Düzenlenen etkinliğe MHP Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, MHP İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, il ve ilçe teşkilat yöneticileri katıldı.

Esnafları ve vatandaşları selamlayan Milletvekili Erbaş, Başkan Işık ve İl Başkanı Alıç, Merkez İlçe Başkanı Toy ve parti yönetimi Kütahyalıların 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kütahya’nın düşman işgalinden kurutuluşunun 99. yıl dönümünü bir kez daha kutlayarak Türk bayrağı hediye ettiler.

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