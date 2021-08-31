Kütahya'da Yücel Arzen konseri

Kütahya Belediyesi'nin yaz etkinlikleri Yücel Arzen konseri ile devam etti. Belediye önündeki konsere vatandaşlar ve protokol üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Kütahya Belediyesi önünde verilen konsere Milletvekili İshak Gazel, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Vekili Mustafa Tokay, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı ve Kütahyalı vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde Yücel Arzen en sevilen eserlerini ve Türk sanat müziğinin eşsiz eserlerini sahneledi. Arzen verdiği konserde Kütahyalılara birde sürpriz yaptı. Söz ve bestesi kendisine ait olan ancak bugüne kadar başka sanatçıların seslendirdiği ‘Ah Le Yar’ şarkısını ilk kez kendisi okudu.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Arzen’e, Mürşide Şimşek eşlik etti. Konser sonunda Kütahya Belediye Başkanı ve protokol üyeleri sahneye çıkarak günün anısına Arzen’e çini tabak hediye etti.

Başkan Işık, Türk müziğinin önemli isimlerinden birisi olan Yücel Arzen’i Kütahya’da konuk etmekten ve dinlemekten onur duyduklarını söyledi.

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