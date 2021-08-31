K\u00fctahya n\u0131n Alt\u0131nta\u015f il\u00e7esinde meydana gelen 5.0 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki deprem an\u0131nda ya\u015fananlar kameralara yans\u0131d\u0131. 5.0 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki deprem s\u0131ras\u0131nda bir i\u015f yerindeki vatanda\u015f\u0131n panik halinde i\u015f yerinden ka\u00e7\u0131\u015f\u0131 g\u00fcvenlik kameralar\u0131na yans\u0131d\u0131. Bozbey Mahallesi nde de deprem an\u0131nda \u00e7at\u0131dan park halindeki arac\u0131n \u00fczerine d\u00fc\u015fen molozlar nedeniyle ara\u00e7ta maddi hasar meydana geldi. Yine ayn\u0131 mahallede depremden dolay\u0131 bir evin duvar\u0131nda \u00e7atlaklar olu\u015ftu.