Kütahya'da 5.0 büyüklüğündeki depremde bir markette yaşananlar kamerada

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem anında bir markette yaşananlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Altıntaş ilçesindeki depremde Hürriyet Mahallesi'nde bir markette yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iş yerindeki malzemelerin sarsıntı ile yere düştüğü görülüyor. Bu arada market çalışanlarının sarsıntı esnasındaki sakinliği ise dikkat çekiyor.

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