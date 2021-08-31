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Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem (2)- Yeniden

DHA

Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem (2)- Yeniden


Engin ÖZMENHakan TÜRKTANOğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´nın Altıntaş ilçesinde merkez üssü Aydınlar köyü olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kütahya´nın yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremde Aydınlar ve çevresindeki köylerdeki binalarda çatlaklar oluşurken, ana depremin ardından en büyüğü 3.2 şiddetinde 30 artçı deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssü  Altıntaş ilçesi olduğu belirtilen deprem, saat 14.04´te meydana geldi. Yerin 7.16 kilometre derinliğinde olan deprem, 5 bin 400 nüfuslu Altıntaş ilçesinin yanı sıra kent merkezi ve Eskişehir´in de aralarında olduğu çevre illerde hissedildi. Altıntaş ve depremin merkez üssü olan Aydınlar köyünde büyük panik yaşandı. Deprem ve sonraki artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar bir süre ev ve işyerlerine giremedi.
CAMİ VE EV DUVARLARI ÇATLADI
Depremin merkezi olan 30 nüfuslu Aydınlar köyünde, cami ve en az 6 evin duvarlarında derin çatlaklar meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı Aydınlar köyünde AFAD Kütahya ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarına başlandı. Ekipler, evlerin duvarlarında oluşan derin çatlakları kayıt altına alınırken, hazırlanacak rapor ile ağır hasarlı bulunan evlerin tahliye edileceği belirtildi. Deprem sırasında köydeki evlerinde oturduklarını ve sarsıntı ile büyük korku yaşadıklarını ifade eden Arif Arabacı (67), "Evde terasta oturuyorduk. Öğlen olduğu için hanımla beraber içeriye girmiştik. O mutfakta bir şeyler yapacaktı. O anda bir gümbürtü koptu. Bir yerde, bir şeyler patladı sandık. Hemen dışarıya fırladık ama acayip korktuk. Baya şiddetliydi. Ardından artçı sarsıntılar oldu. Çok korktuk. Heyecanlandık. Birkaç evde çatlaklar var" dedi.
Aydınlar Köyü Muhtarı Musa Şahin da deprem sırasında büyük panik yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:
"Hepimiz panik halinde dışarıya kaçma eyleminde bulunduk. Yaptığımız yanlış ama insanoğlu o korkuyla kendisini dışarıya atmak istiyor. Biz de o korku ve panikle kaçmaya çalıştık. Daha sonra arka arkaya depremler oldu. Uzun süre içeriye girmeye korktuk. Tahmini 5-6 evde hasar oluştu. Genelde duvar çatlakları şeklinde. Çok şükür yıkılan ev yok, can kaybı yok. Ekipler evlerde oturulup, oturulamayacağının tespitlerini yapıyorlar. Riskli evler olursa, gerekirse AFAD çadır getirip, kuracak"
BİR EVİN ÇATISI ÇÖKTÜ
Depremin yoğun olarak hissedildiği Aydınlar köyüne yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Beşkarış köyünde de bazı evlerin duvarlarında derin çatlaklar oluştu. Kullanılmayan bir evin çatısı çökerken, Altıntaş ilçesinde ise bir evin balkonundan aşağı düşen beton parçaları da park halindeki bir otomobilde maddi hasara neden oldu.
30 ARTÇI DEPREM İLE SALLANDILAR
Kütahya´da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından, AFAD verilerine göre bölge en büyüğü 3.2 büyüklüğündeki 30 artçı deprem ile beşik gibi sallandı. Altıntaş ilçesi ile depremin merkez üssü olan Aydınlar köyünde yaşayanlar artçı depremler ile büyük korku ve panik yaşadı.
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Depremin ardından Altıntaş ilçesinin yanı sıra Aydınlar, Beşkarış ve çevre köylerde AFAD Kütahya ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarına başlandı. Ekipler, hasar gören evleri kayıt altına alırken, ağır hasarlı olduğu tespit edilecek evler için tahliye kararı verileceği ve evde yaşayanların tedbir amacıyla AFAD ekiplerince kurulacak çadırlara yerleştirileceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Altintaş Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Oğuzhan KILIÇ
2021-08-31 19:58:08

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