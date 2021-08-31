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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya Sağlıklı Hayat Merkezi, halkın problemlerini ücretsiz çözüyor

İHA

Kütahya Sağlıklı Hayat Merkezi, halkın problemlerini ücretsiz çözüyor

Kütahya Sağlıklı Hayat Merkezi, pandemi döneminde eve kapanan ve sağlıksız beslenen vatandaşların kilo problemi, ekran bağımlılığı, psikolojik sorunlarını ücretsiz çözüyor. Pandemi dolayısıyla başvurularda artış yaşanan SHM, halkın sağlık kalitesini arttırmayı hedefliyor.
Kütahya merkezde Hürriyet Caddesi’nde yer alan Kütahya Sağlıklı Hayat Merkezi’nde beslenme danışmanlığı, kronik hastalıklar ve fiziksel aktivite danışmanlığı, kadın ve üreme sağlığı danışmanlığı, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi (KETEM) danışmanlığı, ruh sağlığı danışmanlığı, çocuk ve ergen sağlığı danışmanlığı, tütün ve madde bağımlılığı danışmanlığı hizmeti vatandaşlara ücretsiz veriliyor.

Çocuklar da diyetisyene sık sık başvuruyor
SHM’nin vatandaşlara olan faydası ve birim hakkında bilgi veren Uzman Diyetisyen Sercan Gümüş, “Sağlıklı yaşamın iki kriteri vardır, sağlıklı ve dengeli beslenme ve hareketli hayat. Sağlıklı beslenme tüm bireyler için gerekli olan bir şeydir. Bireyler aile hekimliğinden veya kendi isteği doğrultusunda ücretsiz gelebiliyorlar. Pandemi süreciyle hasta profilimiz biraz değişmeye başladı. Normalde buraya kronik hastalıklı bireyler, zayıflamak isteyen insanlara danışmanlık yapıyorken pandemi sürecinde özellikle 1116 yaşındaki çocuklar evlerde fazla süre geçirdiği için yeme davranış bozukluğu ortaya çıkıyor ve dengesiz yemek yiyorlar, yemekten kaçınıyorlar. Pandemi süreci hareketi kısıtladığı için sadece yemeğe odaklı bir yaşam tarzı oluştu. Bu süreçte bireylerin ve çocukların beden algısı değişiyor ve uzun süre içinde alışkanlık yapıyor. Bize başvuran bireylerin yaşam tarzlarını ve beslenme alışkanlıklarını değiştirmek, hareketli bir hayat yaşamaları için onları teşvik ediyoruz. Eğitim süreci takip edildikten sonra tıbbı beslenme programı veriyoruz. 3 aylık süreç içerisinde bireyin kendi isteğinin de etkili olmasıyla tahlilleri normale dönmüş, farkındalık oluşturmuş oluyoruz. Sadece kendi sağlığından şüphe eden insanlar için değil, sağlıklı beslenmeyi öğrenmek isteyen herkesi buraya davet ediyoruz. Yemek yerken neye dikkat edilmelidir, daha sağlıklı yemek nasıl yapılabileceklerini gösteriyoruz. Kilo veren insanlar sağlık faktörünün yanı sıra özgüvenlerini yerine getirip hayata bakış açısını değiştiriyoruz” diye konuştu.

"İhtiyaç sahiplerinin yanında oluyoruz"
Sosyal Hizmet Uzmanı Serhat Uslu Erkan, SHM’ye gelen kişilerin sosyal yardım ve çevre kaynaklı sorunlarına çözüm buluyor. Ekonomik sorunlardan kaynaklı sıkıntılar yaşayan bireylere iş bulma, yemek ve barınma konularında devlet yardımları götürüyor. Sosyal Hizmetler’in faaliyetlerini anlatan Serhat Uslu Erkan, “Sosyal Hizmet belirli bir disiplin içerisinde birey, aile, grup ve toplumun genel refah düzeyini ve sosyallik ilişkilerini arttırma çabasıdır. İhtiyaç duyan bireylere yönelik sosyal hizmet müdahalesi gerçekleştirmekteyiz. Sosyal inceleme raporu hazırlayarak gerekli kurumlar ile raporlar vasıtasıyla iletişime geçiyoruz. Bizim için sosyal hizmete ne kadar az ihtiyaç duyan insan var ise o kadar görevimizde başarılı olmuş oluyoruz. Aşevleri, Kütahya Valiliğinin ve Kütahya Belediyesinin sosyal desteği ile sosyal hizmete ihtiyaç duyan bireylere ulaşılıyor” ifadelerini kullandı.

Pandemide sigarayı bırakmak için başvurular arttı
Toplum Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uzman Doktor Filiz Halıcı, SHM’nin sigara bırakma, fizyoterapi ve meme kanseri ile mücadele çalışmaları hakkında şu açıklamalarda bulundu: "‘Sen de bırakabilirsin’ adlı kampanya ile yürüttüğümüz, tüm halkımıza sigarayı bıraktırmayı hedeflediğimiz bir programımız var. Bu bağlamda toplum sağlığı merkezinde ücretsiz olarak değerlendirilip nikotin bantları ve ilaçlar ile danışmanlık hizmeti veriliyor. 2020 yılında başvuranların yüzde 20’si sigarayı bırakmış oldular. Sigara içenler sadece kendilerine zarar vermeyip, ailesi dahil tüm toplumu zehirliyorlar. Bu toplumsal sorunu olabildiğince sıfıra çekmeyi hedefliyoruz. 2021 yılının ilk yarısının verilerine göre bin 475 kişi başvurmuş ve başvuran insanlar güveniyor ve öneriyorlar. Pandemi süreci sonrasında 2020 2021 arasında başvurular artmış, bireyler bilinçlenmiştir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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