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Kütahyalı sporculardan Isparta’da büyük başarı

İHA

Kütahyalı sporculardan Isparta’da büyük başarı

Kütahya Gençlik Merkezi Spor Kulübü, Isparta’nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen iller arası 30 Ağustos Taekwondo Zafer Kupası’nda 5 madalya elde etti ve takım halinde 3. olmayı başardı. 16 kentten 400 sporcu yarıştığı yarışmada branşlarında Ebrar Akın ve Hayrunisa Dilsiz birinci, Rümeysa Başyiğit ikinci, Sevda Kocakuşak ve Deniz Dorse üçünca oldu.
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen iller arası 30 Ağustos Taekwondo Zafer Kupası’nda 16 kentten 400 sporcu yarıştı. Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği İller Arası 30 Ağustos Taekwondo Zafer Kupası karşılaşmaları Kaleönü meydanında gerçekleşti. Yıldızlar ve Gençler kategorisinde gerçekleşen müsabakada sporcular madalya ve kupa almak için mücadele etti. Taekwondo şampiyonasında Kütahya’dan katılan sporcular branşlarında Ebrar Akın 1. Hayrunisa Dilsiz 1. Rümeysa Başyiğit 2. Sevda Kocakuşak 3. Deniz Dorse 3. oldu. Gençlik Merkezi Spor Kulübü takım halinde 3.’lük elde etti.

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