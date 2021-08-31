Vali Ali Çelik: "Depremde 15 binada hasar tespit edildi"

Kütahya Valisi Ali Çelik, Altıntaş ilçesinde 5.0 büyüklüğündeki depremde 15 binada zarar tespit edildiğini ifade etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve kurum müdürleriyle birlikte depremden en çok etkilenen Aydınlar, Beşkarış ve Genişler köylerinde incelemelerde bulundu.

Çalışmaları inceleyip geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Çelik, "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşının yanında" dedi.

Yerin 12,07 kilometre derinliğinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5 büyüklüğündeki depremde can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyleyen Vali Ali Çelik, 15 ağır hasarlı bina tespit edildiğini ve 11 çadır kurulduğunu dile getirdi.

Çelik, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay ekiplerinin bölgedeki çalışmalarına devam ettiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.