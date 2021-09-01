Milli takıma seçilen Sıla Ata ‘Büyük Zafer Koşusu’nda birinci oldu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Antrenör Yıldıray Kaya tarafından atletizm milli takımına kazandırılan Sıla Ata, Dumlupınar’da düzenlenen ‘Büyük Zafer Koşusu’ yıldızlar kategorisinde birinci oldu.

Sıla Ata, Dumlupınar’da 15’incisi düzenlenen ‘Büyük Zafer Koşusu’ yıldızlar kategorisinde birinci oldu. Ata, “Milli takıma seçildikten sonra katıldığım ilk yarışmada birinci olduğum için çok mutlu ve gururluyum. 15 Kasım'da Tayland’da dünya dağ koşusu şampiyonası yapılacak. Orada ülkemizi milli takım formasıyla temsil edeceğim inşallah” dedi.

Atletizm antrenörü Yıldıray Kaya da, "Zafer koşusu için Simav’dan öğrencilerimizle birlikte Dumlupınar’a geldik. Üç kategoride birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri ile dönüyoruz. Destek olan, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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