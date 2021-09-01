Kütahya’da Okula Uyum Eğitimleri başladı

Kütahya’da Korona virüs sürecinde normalleşme adımları ile birlikte ilkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri uyum eğitimlerine başladı.

Öğrenciler, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanları okula maske takarak gelirken, öğrenci ve personelin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idareleri tarafından maskeler ücretsiz olarak sağlanıyor. 13 Eylül tarihleri arasında aynı zamanda Covıd19 salgını ve okulların yeniden açılmasına dair seminerler verilecek.

Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin, okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırıldı.

Okullardaki tüm kapalı alanlar her gün dezenfekte edileceği belirtildi.

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