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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altıntaş’ta depremden etkilenen köylere ziyaret

İHA

Altıntaş’ta depremden etkilenen köylere ziyaret

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, İŞKUR İl Müdürü Kamil Uçan, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Sayar ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal'dan oluşan heyet Altıntaş ilçesinde depremden etkilenen köylere ziyarette bulundu.
Altıntaş ilçesinde dün meydana gelen 5,0 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Aydınlar köyü ve civarındaki köyler olan Beşkarış ile Yolçatı köylerine İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, İŞKUR İl Müdürü Kamil Uçan, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Sayar ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal'dan oluşan heyet ziyaret gerçekleştirdi.
Köylerde yapılan incelemelerin ardından Beşkarış Şehit Mehmet Genç İlkokulu ve Yolçatı İlkokulu öğrencileri ziyaret edildi. Ayrıca Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan psikososyal destek ekibi, Beşkarış köyündeki çocuklarla etkinlik yaptılar.

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