KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Hayme Ana’yı Anma ve Göç Şenlikleri'ne katılacak

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 740. Hayme Ana’yı Anma ve Göç Şenlikleri'ne katılacağı bildirildi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hayme Ana’yı Anma ve Göç Şenlikleri'nin 740. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Domaniç’in Çarşamba köyüne geleceği belirtildi. 5 Eylül Pazar günkü program, protokol üyelerinin Hayme Ana’nın türbesini ziyaret edip, dua okuması ve anı defterini imzalamasıyla başlayacak. Daha sonra protokol üyeleri tören alanındaki halkı selamlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören Kur’anı Kerim tilaveti ile devam edecek.



Etkinlikler, folklor gösterileri, mehteran gösterileri, kılıç kalkan gösterileri, atlı okçuluk gösterileri etkinlikler sonrası temsili göç yürüyüşü ile sona erecek.

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