AK Parti Teşkilatı’ndan Kaymakam Halim’e hayırlı olsun ziyareti

Kütahya’nın Simav ilçesi AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından, Ankara Yenimahalle Kaymakamı olarak atanan Türker Çağatay Halim’e yeni görevinde hayırlı olsun ziyareti yapıldı.

Simav AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Kaymakam Türker Çağatay Halim’e, yeni görev yeri olan Ankara’nın Yenimahalle Kaymakamlığı görevinde başarılar dilediklerini belirterek, ilçede bulunduğu 6 yıllık sürede yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Halim, Başkan Kulat ve beraberindeki AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hicret Kahraman Kaymak, Gençlik Kolları'na ve İl Genel Meclisi üyeleri Kahraman Aktay, Ali Osman Ergün ile Ahmet Şimşek’e ziyaretlerinden doları teşekkür etti.

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