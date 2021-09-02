Hayırsever aileden su kuyusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayırsever aileden su kuyusu

İHA

Hayırsever aileden su kuyusu

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Karacahisar köyünde yaşayan Eyüp ve Fadime Demirtaş çifti, susuzluk çeken Müslüman ülkelerde su kuyusu açılması isteğiyle 40 bin TL bağışta bulundu.
Simav Müftülüğü Şube Müdürü Feyzullah Küçükçakır, hayırsever ailenin bir belgeselde gördüğü, çamurlu su birikintisinden su içen çocuktan etkilenerek su kuyusu hayrını yapmaya karar verdiğini belirtti. Küçükçakır, “Karacahisar köyünde yaşayan Eyüp ve Fadime Demirtaş çifti, susuzluk çeken Müslüman ülkelerde su kuyusu açtırmak istediklerini bildirdiler. Uzun zamandır biriktirdikleri 40 bin lirayı bağış yaparak, makbuzunu İlçe Müftülüğüne gelip teslim ettiler. Allah hayırlarını kabul etsin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mobil aşı ekipleri aralıksız çalışıyor
YEREL HABERLER Mobil aşı ekipleri aralıksız çalışıyor
AK Parti Teşkilatı’ndan Kaymakam Halim’e hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER AK Parti Teşkilatı’ndan Kaymakam Halim’e hayırlı ...
Marketlerde sıkı denetim
YEREL HABERLER Marketlerde sıkı denetim
Başkan Sebahattin Ceyhun: “Devletimiz milletimizin yanında”
YEREL HABERLER Başkan Sebahattin Ceyhun: “Devletimiz milletimizin ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Hayme Ana’yı Anma ve Göç Şenlikleri'ne katılacak
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Hayme Ana’yı Anma ve Göç ...
Kütahya'da 5 büyüklüğündeki depremin ardından 49 artçı
YEREL HABERLER Kütahya'da 5 büyüklüğündeki depremin ardından 49 ...
Başkan Şahbaz: "METEM kararlarının iptali ile ilgili önergemizi verdik"
YEREL HABERLER Başkan Şahbaz: "METEM kararlarının iptali ile ilgili ...
Kütahya’da hemşire adayları yüz yüze eğitime başladı
YEREL HABERLER Kütahya’da hemşire adayları yüz yüze eğitime başladı
Altıntaş’ta depremden etkilenen köylere ziyaret
YEREL HABERLER Altıntaş’ta depremden etkilenen köylere ziyaret
Kütahyalı kadınlardan afet bölgesine destek Ekmek yapıp satarak elde ettikleri 8 bin 360 TL’yi bağışladılar
YEREL HABERLER Kütahyalı kadınlardan afet bölgesine destek Ekmek ...
Başkan Işık, Kütahyalı başarılı okçu Zeynep'i tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Işık, Kütahyalı başarılı okçu Zeynep'i tebrik ...
Başkan Ceyhun’un Domaniç ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Ceyhun’un Domaniç ziyareti
Kütahya’da Okula Uyum Eğitimleri başladı
YEREL HABERLER Kütahya’da Okula Uyum Eğitimleri başladı
Milli takıma seçilen Sıla Ata ‘Büyük Zafer Koşusu’nda birinci oldu
YEREL HABERLER Milli takıma seçilen Sıla Ata ‘Büyük Zafer Koşusu’nda ...
Kütahya'da Azerin konseri
YEREL HABERLER Kütahya'da Azerin konseri
Kütahya depreminde 15 binada hasar tespit edildi Kütahya Valisi Ali Çelik: "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşının yanında"
YEREL HABERLER Kütahya depreminde 15 binada hasar tespit ...
Vali Ali Çelik: "Depremde 15 binada hasar tespit edildi"
YEREL HABERLER Vali Ali Çelik: "Depremde 15 binada hasar tespit ...
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem (3)
YEREL HABERLER Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem (3)
Kütahya İl Özel İdaresi ekipleri 15 gündür Kastamonu'da
YEREL HABERLER Kütahya İl Özel İdaresi ekipleri 15 gündür ...
Kütahyalı sporculardan Isparta’da büyük başarı
YEREL HABERLER Kütahyalı sporculardan Isparta’da büyük başarı
Kütahya Sağlıklı Hayat Merkezi, halkın problemlerini ücretsiz çözüyor
YEREL HABERLER Kütahya Sağlıklı Hayat Merkezi, halkın problemlerini ...
Deprem sonrasında 29 artçı sarsıntı kaydedildi
YEREL HABERLER Deprem sonrasında 29 artçı sarsıntı kaydedildi
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem (2)- Yeniden
Kütahya'da 5.0 büyüklüğündeki depremde bir markette yaşananlar kamerada
YEREL HABERLER Kütahya'da 5.0 büyüklüğündeki depremde bir markette ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.