Başarılı sporcu ödüllendirildi

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu yarışmalarında Yıldız Kız Kategorisi'nde şampiyon olan Kütahyalı sporcu Zeynep Koran temmuz ayı belediye meclis toplantısında ödüllendirildi.

Kütahya Belediyesi 3. Dönem 8. Olağan Belediye Meclis Belediye Toplantısında, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Türkiye Şampiyonasında Yıldız Kızlar Kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Kütahya Germiyan Ata Sporları Kulübü sporcusu Zeynep Koran ve Kütahya Germiyan Ata Sporları Kulüp Başkanı Selim Erduğan ödüllendirdi.

Başkan Işık, okçuluk tesislerinin önemini Zeynep Koran’ın kazandığı başarı ile bir kez daha ortaya çıktığını ifade ettiği konuşmasında, “Zeynep kızımızı o gün yarışmalarda yakından takip ettim. Sabrına ve sakinliğine hayran kaldım. Finale yükselen sporcumuz bizim göğsümüzü kabartan Türkiye birinciliğini almış oldu. Bu vesile ile okçuluk tesislerinin şehrimize kazandırılmasında büyük emeği olan Sayın Selim Erduğan kardeşimi huzurunuzda tebrik ediyorum. Bizi bu konuda çok rahatsız etti. Sürekli bu tesisi yapalım dedi. Tokyo Olimpiyatlarında da okçuluk alanında madalya alınca bu işin gençlerimiz tarafından rağbet edilen bir alan olduğuna şahit olduk. Zeynep kızımızı, ailesini ve kendisine emek veren antrenörlerini ayrı ayrı tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Başkan Işık konuşmasının ardından teşekkür belgesi ve hediyesini genç sporcu Koran’a verdi. Başkan Işık ayrıca Kütahya Germiyan Ata Sporları Kulüp Başkanı ve Zeynep Koran’ın antrenörü Selim Erduğan’a teşekkür belgesini takdim etti.

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