Bölücek Mahallesi'ne 495 konut, cami ve ticaret merkezi yapılacak

Kütahya Belediyesi 3. Dönem 8. Olağan Belediye Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Alim Işık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda meclis üyeleri 23 gündem maddesini görüşerek karara bağladılar.

Başkan Işık, gündem maddelerine geçilmeden önce Altıntaş’ta yaşanan deprem sonrasında kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. Başkan Işık, “Meclisimiz en başından bugüne kadar yaptığı çalışmaların takdirle karşılanması gerektiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şuana kadar yaptığımız çalışmalar sonucunda Bölücek’te daha önce belirlenen rezerv alanı, yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda, mülkiyeti Kütahya Belediyemize ait olmak üzere 17 Ağustos 2021 tarihinde TOKİ tarafından yapılan ihaleye 7 firma katıldı. İhale şu anda değerlendirme aşamasındadır. Bu kapsamda taşınmaz üzerinde 495 adet konut, 1 adet cami ve ticaret merkezi, alt yapı ve çevre düzenlemesi işi yapılacaktır. Yakın zamanda sözleşme imzalanarak yer teslimi yapıldıktan sonra önemli bir riskli alanı şehrimize dönüştürerek sağlam konutlarla milletimizin hizmetine sunma imkanına kavuşacağız” dedi.

Başkan Işık’ın konuşmasının ardından meclis üyeleri 23 gündem maddesini görüştü.

Görüşülen maddeler meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

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