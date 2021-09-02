Görev yerleri değişen mülki idare amirlerine veda

Vali Ali Çelik, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Simav Kaymakamlığından AnkaraYenimahalle Kaymakamlığına atanan Türker Çağatay Halim, Dumlupınar’dan Diyarbakır'ın Hazro ilçesine Kayyum Kaymakam olarak atanan Salih Sak ile Hisarcık’tan Dumlupınar Kaymakamlığına atanan Buğra Karadağ onuruna veda yemeği düzenledi.

Programa; Vali Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik’in yanı sıra Vali Yardımcıları Mustafa Güney, Halil İbrahim Ertekin, Aydın Börü ile eşi Nurgül Börü, ilçe kaymakamları ve eşleri, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç katıldı.

Görev yerleri değişen kaymakamlara yeni görev yerlerinde başarılar dileyen Vali Çelik, Kütahya’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

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