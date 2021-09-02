Rektör Uysal’dan İl Genel Meclisi Başkanı Yılmaz’a ziyaret

Salda Gölü'nden çıkarıldı... "NASA için de önemli"

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Dumlupınar Üniversitesinin ve Kütahya İl Özel İdaresinin yaptığı çalışmalar ele alındı ve fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz, Rektör Uysal’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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