Zafertepeçalköy İlk ve Ortaokulu'nda güçlendirme çalışması

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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Altıntaş ilçesinde bulunan Zafertepeçalköy İlk ve Ortaokulu binasının güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Okul içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yapılan çalışmalarla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven ile güçlendirme çalışmalarını yapan firma yetkililerinden bilgi aldı.

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