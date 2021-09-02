Afrika-Asya Üniversiteler Birliği Genel Müdürü Elsayed’ten Rektör Uysal’a ziyaret

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AfrikaAsya Üniversiteler Birliği Genel Müdürü Prof. Dr. Ashraf Abdelrafea Mohamed Elsayed, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, DPÜ ile AfrikaAsya Üniversiteler Birliği arasında iş birliği yapılabilecek konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşme tarafların karşılıklı iyi niyet dileklerini sunmasının ardından sona erdi.



“AfrikaAsya Üniversiteleri Birliği”

16 Temmuz 2017'de İslamabad'daki Uluslararası İslam Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda oluşturulan AfrikaAsya Üniversiteleri Birliği, bugün Pakistan İslam Cumhuriyeti, Mısır, Sudan Cumhuriyeti, Malezya, Maldivler Cumhuriyeti, Brunei Sultanlığı, Endonezya, Bangladeş, Uganda, Tayland, Çad, Sri Lanka, Türkiye, Nijerya ve Irak ülkelerinden 26 üniversite ve iki vakıf temsilcisinin katılımıyla hayata geçti.

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