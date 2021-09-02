Yangında mağdur olan hayvan üreticilerine 1 tır yardım gönderildi

Kütahya'nın Altıntaş İlçesinde yangından zarar gören bölgelerdeki hayvanlar için, hayvan sahiplerine dağıtılmak üzere 1 tır yardım malzemesi gönderildi.

Yardım kampanyasını düzenleyen Mehmet Ali Karaman, yaptığı açıklamada, ''Aytaç Karaman ve Almanya'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızın desteği ile geçtiğimiz günlerde yangında büyük zarar gören Manavgat ilçemizde hayvancılık yapan vatandaşlarımıza dağıtılması için bir tır saman balyası göndermiştir. Gönderilen saman balyaları Manavgat belediyesine teslim edilmiştir. Yardımın nakliye kısmını hiç bir ücret almadan yapan Nuh Uşak kardeşimiz başta olmak üzere, tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum'' dedi.

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