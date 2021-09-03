Beşkarış Barajı'nın üçüncü kısım ihalesinin sözleşmesi imzalandı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Altıntaş ilçesi Beşkarış Barajı Sulaması 3. Kısım ihale sözleşmesinin imzalandığını ifade etti.

Altıntaş Beşkarış Barajı Sulaması 3. Kısım ihale bedelinin 37 milyon 785 bin 409 TL olduğunu söyleyen Başkan Ceyhun, “İş tamamlandığında 34 bin dekar tarım arazisinde sulu tarım yapılacaktır. Beşkarış barajının temelden yüksekliği 64,5 metre olup, 73,5 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Depolanan su ile toplamda 96 bin 770 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır” dedi.

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