Eğitim-Bir-Sen yeni hizmet binasında

EğitimBirSen Kütahya 1 No’lu Şubesi'nin yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete girdi.
Açılış törenine; Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ile Ceyda Çetin Erenler, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Kazım Uysal, MemurSen ve EğitimBirSen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kütahya Memur Sen İl Başkanı Fatih Köse ve MemurSen'e bağlı sendika başkanları ve üyeleri ile STK Temsilcileri katıldı.
Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan törende açılış kurdelesini Vali Ali Çelik, milletvekilleri, MemurSen ve EğitimBirSen Genel Başkanı Ali Yalçın ile protokol üyeleri kesti.
Yeni hizmet binasının hayırlı olmasının dileyen Kütahya Memur Sen İl Başkanı Fatih Köse, “Yeni imkânlarla ve yeni hizmet binalarıyla hizmetimizin niteliği artacak” dedi.
Emeği geçenlere teşekkür eden MemurSen ve EğitimBirSen Genel Başkanı Ali Yalçın da hizmet binasının hayırlı olmasını dileyerek “Niyet hayır, akıbet hayır” dedi.
Kamu görevlilerinin pandemi sürecinde mücadeleye büyük bir özveriyle katkı sunduğunu kaydeden Vali Çelik, “Sendikaların, zor zamanlarımızda yanımızda olmaları çok kıymetli. Pandemi sürecini kamu çalışanlarıyla omuz omuza yürüttük. Destek ve gayretlerinden dolayı hem sendika temsilcilerine hem de kamu görevlilerimizin tamamına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.