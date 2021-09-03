Domaniç’te Hayme Ana ve şehitler için mevlit okutuldu

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde Gündüz Alp'in eşi, Ertuğrul Gazi'nin annesi, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin ninesi 'Hayme Ana' ve şehitler için mevlit okutuldu.

740. Hayme Ana’yı Anma ve Göç Şenlikleri kapsamında cuma namazından önce İlçe Müftülüğü tarafından Çarşamba köyü Hayme Ana Camii’nde Mevlidi Şerif okutularak, Hayme Ana ve şehitler için dua edildi. Namazın ardından cami çıkışında vatandaşlara helva, gözleme, pilav ve ayran ikram edildi.

Mevlidi Şerif programına Kaymakam Muhammed Enes İpek, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, İlçe Jandarma Komutanı Kubilay Durmaz, İlçe Emniyet Amiri Serhat Akar, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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