Aizanoi Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu

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UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti’nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Vali Ali Çelik, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı ile dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti’nde kesintisiz sürdürülen kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Penkalas Çayı ile agorada incelemelerde bulunan Vali Çelik, Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun’dan bilgiler aldı.

Vali Çelik’e Çavdarhisar Kaymakam Vekili Özgür Pelvan eşlik etti.

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