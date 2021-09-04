Kütahya MEM ile Eksi 25 Derneği arasında protokol imzalandı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eksi 25 Derneği arasında eğitim ve işbirliği protokolü imzalandı.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) tarafından Communitybased Local Initiatives Project (CLIP 2) kapsamında desteklenen "Bir Arada Çocuk Köyü" projesinin planlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve taraflar arasında iş birliğini sağlamak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Eksi 25 Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Karakaya protokol imzaladılar.

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