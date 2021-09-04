Şehit Piyade Çavuş Ramazan Yel dualarla anıldı

2014 yılında Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde şehit olan Piyade Çavuş Ramazan Yel için babaocağı Aslanapa ilçesine bağlı Nuhören Köyü’nde mevlit okutuldu.
Mevlit programına; Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Aslanapa Kaymakam Vekili Özgür Pelvan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, şehidin ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Programda Kur’anı Kerim okundu, tüm şehitler dualarla anıldı.
Vali Ali Çelik, şehit Piyade Çavuş Ramazan Yel’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.