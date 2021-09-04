Memur-Sen Başkanı Yalçın’dan Rektör Uysal’a ziyaret

Memur Sendikaları Konfederasyonu (MemurSen) Başkanı Ali Yalçın, Kütahya’ya gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’la bir araya geldi.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede MemurSen Başkanı Ali Yalçın, Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse ile EğitimBirSen Kütahya 2 Nolu Şube Başkanı Rafet Keleş'in yer aldığı heyet, Rektör Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Atilla Batur tarafından karşılandı.

Eğitim gündeminin ele alındığı görüşmelerin sonunda MemurSen Heyeti, Rektör Uysal ve Rektör Yardımcısı Batur’a çalışmalarında başarılar diledi. Uysal ve Batur da ziyaretlerinden dolayı Başkan Yalçın'a ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Ziyaret karşılıklı hediye verilmesiyle sona erdi.

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