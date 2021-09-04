Hisarcık’ta kan bağışı kampanyası

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde pandemi dönemi olmasına rağmen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

Kütahya Kızılay Kan Bağış Merkezi’nce ilçede 7 saat süreyle gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında 43 ünite kan alındı.

Salgın dolayısıyla ülke genelinde kan stoklarında yarı yarıya azalma görüldüğüne dikkat çeken Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliği Sorumlusu Mustafa Şen, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

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