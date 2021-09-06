Tavşanlı'da kara avcılığına muhalefetten 3 kişi yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kara avcılığına muhalefetten dolayı 3 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü Tavşanlı Şefliği ekiplerince 4 5 Eylül 2021 tarihinde yapılan av koruma ve kontrol denetimlerinde, Tavşanlı ilçesi sınırlarında gece saat 02.30 sularında, 3 kişi suç üstü yakalanarak 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten idari yaptırım uygulandı. Ayrıca avda kullanıldığı tespit edilen 1 adet arazi taşıtına, 1 adet yarı otomatik takozsuz av tüfeğine ve aracın aküsüne bağlı olarak bulunan 1 adet projektöre Tavşanlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.