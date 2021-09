KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a “Fahri doktora" unvanı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından düzenlenen “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türk’ünün Adadaki Varoluş Mücadelesi” konulu konferansta konuştu. Törende Tatar'a “Fahri doktora" unvanı verildi.

Törende konuşan Tatar, "Her zaman Türkiye yanımızda oldu, Türkiye en zorlu günlerinde Kıbrıs Türk halkının yanında olmuş, her türlü desteği vermiştir. Kıbrıs'ta Türkler hiçbir zaman Rumların yönetimi, otoritesi altında yaşamamışlar. Osmanlı döneminde atalarımız orayı 300 yıl kadar yönettikten sonra İngilizlerin gelmesi ve 1960'ta ortaklık cumhuriyeti. Ortaklık cumhuriyetinin kurulmasında merhum Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun büyük katkıları olmuştur. Onları da yad etmek istiyorum çünkü işin detayına baktığınızda 1955'li yıllarda EOKA hareketi Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması için Türklerle çatışmaya girerler. Bizim Türk Mukavemet Teşkilatı, Dr. Fazıl Küçük, Rauf Denktaş ve onların tabii ki arkadaşları direnmeye devam etmiştir" dedi.

"Türkiye'nin Türklük dünyasının bir meselesidir" diyen Tatar, "Kıbrıs Türk halkının her türlü haksızlığa, soykırıma, esarete karşı direnci, Türkiye'nin fedakarlıkları, şehitlerimiz, ödediğimiz bedeller, özveriler her şeyiyle 1974'e kadar direnebilmemiz, 1974'te Türk askerinin garantörlük haklarına bağlı olarak hukuki bir zeminde Kıbrıs'a çıkması, ondan sonra oluşan yeni dengeler ama hala daha federasyon hala daha Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile bağlarının kopartılması ve bizleri tehlikeli bir maceraya sürükleme gayretleri var" diye konuştu.

Tatar, fahri doktora unvanı için DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Kütahyalılar'a teşekkür etti.

Törene, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Vali Ali Çelik, DPÜ öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

